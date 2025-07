Catania, scontro tra scooter e auto in via Galermo: centauro in ospedale

Foto di Dario De Luca

Grave incidente stradale questa mattina in via Galermo, nella periferia nord del capoluogo etneo. Un violento impatto ha coinvolto un’autovettura Audi e uno scooter, provocando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il sito 95047, dopo l’urto, lo scooter è stato scaraventato contro un muro, e il conducente ha fatto un volo di circa tre metri, finendo rovinosamente sull’asfalto. Il centauro ha riportato un trauma cranico e diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato in ospedale. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità della zona: si sono formate lunghe code e rallentamenti, con il traffico congestionato per oltre un’ora. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine.