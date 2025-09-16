Scontro tra auto e trattore sulla statale 113 Partinico-Alcamo: muore un 62enne

16/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente all’alba di oggi sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo. Un uomo di 62 anni, alla guida di un trattore, ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un’auto, avvenuto all’altezza dello svincolo di Grisì.

L’urto tra i due mezzi, come riporta il sito PartinicoLive, non ha lasciato scampo al conducente del trattore, deceduto sul colpo. Immediati i soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco, di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e regolare la viabilità. Le cause che hanno portato alla collisione sono ancora al vaglio degli investigatori.

