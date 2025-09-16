Incidente all’alba di oggi sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo. Un uomo di 62 anni, alla guida di un trattore, ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un’auto, avvenuto all’altezza dello svincolo di Grisì. L’urto tra i due mezzi, come riporta il sito PartinicoLive, non ha lasciato scampo […]
Scontro tra auto e trattore sulla statale 113 Partinico-Alcamo: muore un 62enne
Incidente all’alba di oggi sulla strada statale 113 che collega Partinico ad Alcamo. Un uomo di 62 anni, alla guida di un trattore, ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un’auto, avvenuto all’altezza dello svincolo di Grisì.
L’urto tra i due mezzi, come riporta il sito PartinicoLive, non ha lasciato scampo al conducente del trattore, deceduto sul colpo. Immediati i soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco, di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e regolare la viabilità. Le cause che hanno portato alla collisione sono ancora al vaglio degli investigatori.