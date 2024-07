Scontro auto-scooter a Lentini, morto 16enne. Gravemente ferito un 13enne

Un ragazzo di 16 anni, Salvo Oliva, è morto ieri sera in un incidente stradale in via Agnone a Lentini, in provincia di Siracusa. Il giovane era alla guida di uno scooter con a bordo un amico 13enne, rimasto gravemente ferito. Lo scooter si è scontrato con un’auto una Volkswagen Polo poco dopo le ore 23. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. I militari al loro arrivo hanno dovuto rintracciare il guidatore dell’auto, un 50enne di Villasmundo, che si era allontanato a piedi in stato di shock. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.