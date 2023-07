Uomo scomparso da Sciacca. L’appello dei familiari per ritrovare Fabio La Cognata

Il 42enne Fabio La Cognata è scomparso da Sciacca, in provincia di Agrigento, lo scorso due luglio. I familiari, che hanno già presentato una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, adesso si affidano anche alla condivisione sui social per ritrovarlo. «Aiutatemi!» è l’appello del fratello che su Facebook ha condiviso anche una foto. Alto 1,80, con gli occhi chiari e i capelli color biondo-rosso, La Cognata viene descritto dal fratello come una «persona emotivamente instabile con necessità di cure e terapie».

L’uomo sarebbe stato avvistato qualche giorno dopo la scomparsa a Roccamena, in provincia di Palermo. Sarebbero poi stato intercettato dai carabinieri di Roma il 6 luglio. Da quel giorno, però, di lui si è persa ogni traccia. Il suo cellulare risulta spento e «non è più attivo su Facebook e sugli altri social dove lui era giornalmente presente», aggiunge il fratello preoccupato che invita chiunque avesse informazioni a contattare le forze dell’ordine.