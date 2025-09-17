Il 27enne Massimo Oliva è scomparso da Palermo. L’appello dei genitori: «Manca da giorni, siamo preoccupati»

Si chiama Massimo Oliva e ha 27 anni, l’uomo scomparso da Palermo il 27 agosto. L’ultimo contatto con la famiglia risale a due giorni prima della scomparsa. «Manca da molti giorni e siamo in apprensione», fanno sapere i genitori che invitano chiunque lo abbia visto o sia in possesso di informazioni utili a contattare le autorità competenti. La notizia della scomparsa è stata rilanciata anche sul sito della sezione locale dell’associazione Penelope. Il padre Tony pubblica sui social appelli e organizza delle ricerche del figlio.

Massimo Oliva è un uomo di corporatura esile, alto circa 1.62 centimetri, con i capelli castani e gli occhi marroni. Indossa sempre degli occhiali da vista, ha una barba curata dello stesso colore dei capelli. Il 27enne ha anche diversi tatuaggi sulle braccia. Stando a quanto riferito dai familiari, avrebbe portato con sé il cellulare che, però, risulterebbe non raggiungibile. E non sarebbe la prima volta che Massimo Oliva si allontana da casa; in passato, però, dopo al massimo due settimane, ha sempre dato sue notizie ai genitori. Al momento, pare che nessuno degli amici contattati dai parenti abbia avuto contatti con lui dal giorno della scomparsa.