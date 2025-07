Il 41enne Domenico Scaglione è scomparso da Lercara Friddi: «Aiutateci a trovarlo, è una persona fragile»

Il 41enne Domenico Scaglione è scomparso da Lercara Friddi, in provincia di Palermo. A fare un appello sui social, chiedendo la massima condivisione, è anche il sindaco Luciano Marino. L’uomo, alto circa 1,78 metri, è «una persona fragile». Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe uscito da casa lunedì mattina (14 luglio) senza più fare ritorno. «Non sappiamo come fosse vestito al momento della scomparsa – sottolinea il primo cittadino nel post pubblicato sui social – ma potrebbe indossare una maglietta e un pantalone di tuta». Chiunque vedesse Domenico Scaglione o avesse indicazioni utili può contattare i carabinieri.