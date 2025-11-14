Foto di polizia

Dietro un circolo privato in zona Barriera, si nascondeva un vero e proprio centro di scommesse clandestine, collegato a una rete di siti illegali. La polizia ha denunciato un catanese di 72 anni, titolare del locale. A fare scattare i controlli sono stati gli agenti del commissariato Borgo Ognina. Gli stessi che durante le attività di pattugliamento avevano notato un via vai sospetto di persone. Una volta varcata la soglia del circolo, i poliziotti hanno trovato un ambiente allestito come un centro scommesse professionale. Dentro c’erano diverse postazioni telematiche per puntate online e un banco cassa collegato a bookmaker stranieri.

Scommesse clandestine: denunciato il titolare

Alla richiesta di esibire la licenza, il 72enne non ha potuto fornire alcuna autorizzazione. L’intera struttura, insieme ai macchinari utilizzati per il gioco, è stata posta sotto sequestro. Il titolare è stato denunciato per violazioni alla normativa sulla pubblica sicurezza.