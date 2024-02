Scoglitti, sorpresi mentre bruciano rifiuti. Denunciati amministratori cooperativa agricola

I carabinieri di Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa, hanno denunciato i tre amministratori di una cooperativa agricola perché in un terreno stavano bruciando centinaia di chili di rifiuti in plastica, in legno, metallo e scarti della lavorazione agricola. Il reato ipotizzato è illecita combustione di rifiuti. I militari hanno sequestrato l’area interessata dalla combustione, più un’ulteriore area limitrofa, di circa 100 metri quadrati utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti.