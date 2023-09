Catania, alla ST Microelectronics la Fiom annuncia sciopero di otto ore

La Cgil e la Fiom siciliane esprimono sostegno e solidarietà ai lavoratori della St Microelectronics di Catania, che domani, venerdì 29 settembre, sciopereranno per otto ore. «Il rinnovo del contratto integrativo , al centro della vertenza- dicono il segretario generale Cgil Alfio Mannino e il segretario generale della Fiom Sicilia Francesco Foti– è l’occasione per tenere accesi i riflettori sul tema della qualità del lavoro e sulla necessità di una visione più moderna che punti all’alleggerimento dei carichi di lavoro, come chiesto dal sindacato. Ma anche per tornare a sollecitare la Regione sul tema delle politiche industriali».