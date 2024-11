Sciopero del trasporto pubblico locale anche a Catania

Foto di pagina Facebook Amts Catania

L’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania informa che, in occasione dello sciopero

nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore, proclamato per l’8 novembre 2024 dalle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna e Cub Trasporti, il servizio

potrebbe subire delle variazioni. Il personale aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio per l’intero orario di lavoro. Durante l’astensione dal servizio saranno garantiti per l’intera giornata i servizi da e per l’aeroporto nonché, esclusivamente durante le fasce di garanzia (6:30-9:30 e 18:00-21:00), le seguenti linee: 421 – 525 – 726 – BRT1 – BRT5 – Librino Express.