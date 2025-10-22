Foto di Gesap

Giornata di sciopero all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo il prossimo 1 dicembre. Tutto il personale della Gesap spa, società di gestione dello scalo, si asterrà dal lavoro per 24 ore. La protesta arriva dopo il fallimento della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione in prefettura. «Anche questa volta – affermano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo – Gesap ha portato solo promesse, ripetendo un modus operandi che si trascina da anni su temi fondamentali per il personale e la qualità dei servizi».

Sindacati: «Piano del personale inadeguato e tempi sbagliati»

Durante l’ultimo incontro, l’azienda ha annunciato un nuovo piano di fabbisogno del personale, giudicato dai sindacati inadeguato nei numeri e intempestivo nei tempi. «Il piano – spiegano i rappresentanti sindacali Fabio Lo Monaco, Cettina Arduino, Katia Di Cristina e Domenico De Cosimo – non tiene conto delle numerose uscite degli ultimi anni, né dell’aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità che gravano sui dipendenti». Le sigle sindacali denunciano inoltre l’assenza di un nuovo organigramma aziendale e il mancato riconoscimento delle progressioni verticali, elementi che incidono direttamente sulla gestione del personale. Quella dell’1 dicembre sarà la terza azione di sciopero all’aeroporto di Palermo a partire dal 2024, dopo la sospensione di quella dell’11 luglio.