Foto di Hans Hillewaert

Uno scimpanzé ad alto rischio estinzione. Ma anche un animale classificato tra le specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica. Era il raro animale da compagnia di un uomo maltese residente in Italia, scoperto dai carabinieri del nucleo Cites (per la tutela degli animali) di Catania insieme ai colleghi di Cassibile, nel Siracusano. Che per trattare lo scimpanzé hanno richiesto l’intervento dei veterinari dell’Asp di Siracusa. L’animale, di circa tre anni e mezzo, viveva in condizioni del tutto inadatte: legato a una catena lunga circa due metri, che gli ha anche provocato una ferita vicino all’inguine. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, sarebbe stato lui a portarlo da Malta, dove lo aveva comprato tramite canali clandestini. L’uomo dovrà rispondere dei reati di maltrattamento e detenzione illecita. E adesso lo scimpanzé è stato portato all’ospedale veterinario dell’università di Messina. Una volta guarito, sarà trasferito al Bioparco di Roma, autorizzato alla detenzione di queste specie e dotato di personale specialistico per il reinserimento dell’animale tra i suoi simili. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato anche un pappagallo Ecletto, anch’esso senza necessaria documentazione.