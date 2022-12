Sciacca, scolaresca investita da un pulmino. Feriti otto alunni e una insegnante

Sono nove le persone ferite nell’incidente del pulmino che ha investito una scolaresca a Sciacca, in provincia di Agrigento, mentre stava assistendo a una manifestazione all’aperto che si stava svolgendo in un altro istituto scolastico, il Calogero Amato Vetrano.

Si tratta di otto alunni della scuola elementare Mariano Rossi che frequentano la quinta elementare e di una insegnante. Tutti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Hanno riportato escoriazioni e contusioni. Ad alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente sono stati praticati dei punti di sutura, altri sono tuttora sottoposti ad accertamenti diagnostici. Una bambina ha subito un trauma al ginocchio. Nessuno è ferito in modo grave.

Il mezzo, che stando a quanto è stato ricostruito finora era parcheggiato su una strada in discesa, improvvisamente si è mosso, prendendo velocità e travolgendo la scolaresca, che non si è accorta di quanto stava accadendo perché era di spalle. La dinamica dell’episodio è tuttora al vaglio della polizia municipale. Al momento, si ipotizza che il cambio del pulmino fosse in folle.