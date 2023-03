Comunali Catania 2023, Schifani cerca l’unità nel centrodestra. «Manifesti Sudano? Fuga in avanti»

«Non vorrei che ci si trovi alla viglia di un baratro. Farò di tutto per evitarlo e mi auguro che gli alleati agiscano di conseguenza. Non amo le fughe in avanti con cartellonistiche non concordate avvenute giorni fa, così come non amo allo stesso tempo dichiarazioni di rivendicazione assolutistiche del tipo “tocca a me perché sono nel primo partito”». Sono le parole del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito alle frizioni interne al centrodestra in vista delle lezioni amministrative a Catania, previste per fine maggio. Schifani questa mattina è stato presente all’inaugurazione del nuovo pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi mentre di pomeriggio, alle 17, si trasferirà all’hotel Nettuno per il tavolo di confronto, organizzato da Forza Italia, dal titolo Obiettivo Catania. Tra i presenti l’assessore regionale all’Economia e commissario azzurro nel capoluogo etneo Marco Falcone, il deputato regionale Nicola D’Agostino e il nuovo commissario regionale Marcello Caruso.

«Ritengo- aggiunge Schifani – che occorra ragionare, individuare la migliore candidatura possibile come è stato per Palermo. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Auspico – conclude- che questi toni e questi atteggiamenti abbiano a cessare per individuare insieme una figura che possa governare bene Catania. A me interessa questo». All’incontro di questo pomeriggio dovrebbe esserci anche una delegazione di Fratelli d’Italia e l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. Il leader degli autonomisti sabato scorso ha radunato elettori e simpatizzanti in un hotel del lungomare della Playa. Un momento per serrare le fila e attaccare la deputata della Lega Valeria Sudano per la scelta di affiggere i manifesti in cui lancia la propria candidata a sindaca della città.