Schiaffeggia operatore sanitario al Pronto soccorso del San Marco. Denunciati padre e figlio

Ennesima aggressione all’interno di un Pronto soccorso. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è registrato all’ospedale San Marco di Catania. Padre e figlio, un uomo di 60 anni e un 36enne, hanno pensato bene di aggredire un operatore sanitario perché convinti che una loro congiunta non stesse ricevendo in maniera tempestiva le cure necessarie. Stando alla ricostruzione della polizia il 60enne avrebbe preso a pugni la vetrata del box del triage, salvo poi scaraventare a terra un monitor. Subito dopo sarebbe entrato in azione il figlio che ha schiaffeggiato un operatore sanitario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno identificato i due uomini che sono stati poi denunciati.