Prova a rientrare a casa scavalcando un balcone, precipita e muore una 25enne

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, dove una donna di 25 anni, di origini albanesi, è morta dopo essere precipitata nel pozzo luce di una palazzina mentre cercava di rientrare in casa. La giovane è deceduta all’ospedale di Milazzo dove era stata portata in gravissime condizioni. Sembra che la giovane fosse rimasta accidentalmente chiusa fuori casa, un appartamento al terzo piano di una palazzina. Preoccupata per il figlio piccolo e un’altra bambina in tenera età che erano rimasti dentro casa, ha cercato di rientrare passando attraverso un altro balcone adiacente al suo. Nel tentativo di scavalcare ha però perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.