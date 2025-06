Va in montagna a Zafferana per scaricare rifiuti, ma il camion si ribalta

Un autocarro carico di rifiuti si è ribaltato in via Monte Perillo a Zaffarana Etnea, in provincia di Catania. Il furgone, adibito al trasporto di rifiuti di vario genere, si era rovesciato durante la marcia, ostruendo completamente la carreggiata e riversando sulla strada un ingente quantitativo di scarti di plastica, legname, residui di lavorazioni e altri materiali. Dopo una segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri che, però, non hanno trovato nessuno alla guida del mezzo.

Così sono iniziate le indagini per risalire all’intestatario del furgone durante le quali i militari hanno ascoltato le testimonianze di chi aveva visto il camion percorrere quella strada stretta e ripida di montagna con la parte posteriore piena di rifiuti di vario tipo. Qualcuno ha raccontato anche di avere assistito alla scena durante la quale il mezzo ha perso aderenza e si è ribaltato, scaricando in strada tutti i rifiuti. Stando a quanto ricostruito poi nel corso delle investigazioni, a quel punto, il conducente del camion sarebbe scappato nelle campagne circostanti.

E, in effetti, lì i carabinieri hanno trovato un 51enne residente a Santa Venerina (in provincia di Catania), titolare di una ditta di servizi ambientali con sede a Valverde (sempre nel Catanese), regolarmente iscritta per lo smaltimento di residui provenienti da lavori di giardinaggio. Agli investigatori l’uomo avrebbe ammesso l’intenzione di smaltire il carico «in una zona appartata di montagna, sperando di non essere visto». Per questo, l’imprenditore è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti, l’autocarro è stato sequestrato e per la rimozione e lo smaltimento del materiale sparso sulla carreggiata è stata attivata una ditta specializzata.