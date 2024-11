Trapani: scappa a un posto di blocco e imbocca l’autostrada contromano

Aveva hashish e marijuana addosso, ma la cosa più pericolosa l’ha fatta cercando di sfuggire ai carabinieri: durante l’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino di Trapani, un 26enne non si è fermato all’alt. Durante la fuga ha imboccato la A29 Mazara del Vallo-Palermo contromano. È servito l’intervento di giù equipaggi per fermarlo. All’esito dell’udienza di convalida non è stata adottata alcuna misura cautelare nei suoi confronti.