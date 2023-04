Cooperarci

Migranti: sbarco di 35 persone a Pozzallo, fra loro ci sono anche due minori

Si sono concluse intorno alle 3.30 le procedure di sbarco e accoglienza in banchina militare a Pozzallo, di 35 migranti salvati dalla Guardia costiera a circa 70 miglia a sud est della cittadina iblea. Quasi tutti con segni di ipotermia, sono originari del Bangladesh. Sono stati recuperati dalla motovedetta Cp 328; viaggiavano a bordo di un piccolo barchino in condizioni meteomarine pessime. Sono tutti maschi, tra loro due minori. Una persona è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Modica per una sospetta frattura a una spalla.