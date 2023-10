Lampedusa, nuovo sbarco nella notte: oltre 700 nell’hotspot

A Lampedusa sono arrivati nella notte altri 42 migranti provenienti dalla Siria, dal Bangladesh, dall’Egitto e dalla Tunisia. Tra le persone sbarcate sull’isola ci sono anche due donne e quattro minori. Questi ultimi si sommano a quelli già presenti all’interno della struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola per un totale di 79 minori non accompagnati. In tutto si conterebbero 719 presenze all’interno dell’hotspot, la cui pressione verrà alleggerita già a partire dalle prossime ore con nuovi trasferimenti in direzione Porto Empedocle. Intanto gli sbarchi continuano sull’isola: nella notte del 5 ottobre erano arrivate 45 persone e un minorenne. Altri 352, invece, erano sbarcati la notte prima.

