Lampedusa, 352 migranti sbarcati nella notte

Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa dove sono arrivati 352 migranti in partenza dalla Libia. Per l’approdo sono stati usati tre barchini, mentre un quarto mezzo sarebbe stato intercettato prima dell’arrivo. I nuovi arrivati sono stati trasportati nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola: torna ad aumentare il numero di occupanti dell’hotspot dopo diversi giorni di tregua. Per oggi è disposto il trasferimento di 180 migranti attraverso un volo diretto a Roma Fiumicino. Intanto, oltre cento persone sono sbarcate anche ieri, nella giornata della memoria dedicata al naufragio del 2013 in cui morirono 368 persone.

