Cooperarci

Lampedusa, nella notte sbarcate 259 persone. Sovraffollato l’hotspot

Continuano gli sbarchi sull’isola di Lampedusa (in provincia di Agrigento) dove la scorsa notte, con tre diversi sbarchi, sono arrivati altri 259 migranti, soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Sulla prima barca, lunga dieci metri, hanno viaggiato in 131, di cui 20 donne e 15 minori. Sono state le stesse persone a bordo a riferire ai soccorritori di provenire da Marocco, Siria, Egitto, Tunisia e Gambia e di essere partiti dalle Isole Karkenna (in Tunisia). Il viaggio sarebbe costato dai 2000 ai 5000 dinari tunisini. A bordo della seconda barca sono avviati 17 tunisini, di cui quattro donne e due minori, partiti da Monastir (altra città tunisina). Sull’ultima imbarcazione altri 111 migranti con dieci donne e quattro minorenni di nazionalità bengalese, ivoriana, palestinese, siriana, egiziana e sudanese. A questi sbarchi si aggiungono i tre di ieri con altre 114 persone. Tutti questi arrivi stanno provocando un sovraffollamento nell’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento conta 613 ospiti a fronte di una capienza che non dovrebbe superare i 400 ospiti.