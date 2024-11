Palermo: sbanda e danneggia nove automobili parcheggiate. Guidatore era ubriaco

Un giovane di 37 anni ha perso il controllo della sua Audi A3 ed è finito sulle vetture in sosta. Ha danneggiato nove auto parcheggiate la scorsa notte in piazza Amendola a Palermo. L’allarme è stato lanciato dai passanti. Gli agenti della polizia municipale hanno notato che l’automobilista era in stato di ebbrezza, ma si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato. Oltre alle nove auto parcheggiate anche l’Audi dell’automobilista è stata pesantemente danneggiata dall’impatto. L’auto è stata sequestrata.