Santa Venerina: con la droga negli slip esce da casa di un pregiudicato e guida un’auto rubata

Un 23enne pregiudicato di Santa Venerina (in provincia di Catania) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione. A insospettire sono stati i movimenti anomali di un giovane in via Principe di Piemonte alla guida di un’Audi di grossa cilindrata che, dopo essere arrivato a velocità, ha parcheggiato ed è entrato all’interno di un palazzo. Dopo circa cinque minuti dal suo arrivo, i militari lo hanno notato uscire dallo stesso portone andando a controllare qualcosa in macchina per poi entrare nuovamente nel palazzo. Dopo pochi minuti, il 23enne è sceso di nuovo ed è salito a bordo dell’Audi – rubata a Messina a inizio luglio e ora restituita al proprietario – ma i carabinieri lo hanno bloccato notando anche un rigonfiamento nei pantaloncini.

Durante la perquisizione sono stati scoperti in un sacchetto sottovuoto 160 grammi di marijuana infilati negli slip. Inoltre, il giovane teneva la mano destra sempre chiusa dove erano nascosti cinque grammi di cocaina. In macchina, nel bagagliaio, è stato trovato uno zaino in pelle di colore nero con nove sacchetti sottovuoto contenenti un chilo e 800 grammi di marijuana, mentre nel cruscotto c’era un pacchetto con altri 200 grammi. Il giovane era andato a casa di un pregiudicato a cui è stata perquisita la casa trovando del materiale per il confezionamento della droga, tutta sequestrata. Il 23enne è finito agli arresti domiciliari.