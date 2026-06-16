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San Pietro Clarenza, ruba una carta di credito e fa spese al chiosco

16/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Niente spese pazze, ma sigarette e bevande in un chiosco: è stata questa la scelta di un 38enne denunciato per furto di carta di credito a San Pietro Clarenza, nel Catanese. L’indagine nasce dalla segnalazione di una donna: qualcuno ha forzato la portiera lato guida della sua auto, rubando una valigetta con dentro cosmetici, un bracciale in oro, soldi e una carta di credito. Pochi minuti dopo, la vittima inizia a ricevere sul cellulare quattro avvisi dalla banca per altrettanti pagamenti. Tutti effettuati a un chiosco vicino. E decide di chiamare il numero unico d’emergenza 112.

La vittima arriva al luogo in cui le veniva segnalato l’uso della carta insieme ai carabinieri. Che lì trovano la donna e un 38enne del posto. Che, si apprende poi, aveva pagato con la carta 16 pacchetti di sigarette e alcune bevande, in vari pagamenti da piccole cifre. Fingendo con il gestore del chiosco, in quanto cliente già noto, di non ricordate il pin. Ormai scoperto, l’uomo ha raccontato ai militari dove aveva nascosto il resto della refurtiva, che è stato restituito alla proprietaria.

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