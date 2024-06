Furto di bancomat con l’escavatore: i carabinieri interrompono il colpo a San Gregorio di Catania

Foto di Erik Mclean su Unsplash

Una tecnica non nuova e ormai consolidata. La scorsa notte, intorno alle 3:30, a San Gregorio di Catania dei ladri avrebbero provato a portare via due bancomat e una cassa continua al Monte dei Paschi di Siena che si trova in corso Europa. Utilizzando un escavatore rubato in zona, avrebbero divelto l’ingresso della banca e avrebbero tentato di rubare i bancomat e la cassa. L’intervento dei carabinieri di Gravina di Catania e di quelli di San Gregorio avrebbe interrotto il tentativo di furto, perché all’arrivo dei militari i ladri sarebbero fuggiti. Nonostante questo, sarebbero riusciti a portare via uno dei due bancomat, lasciando a terra – sradicati dal muro – l’altro bancomat e la cassa continua. Indagano i carabinieri, che sul posto hanno effettuato i rilievi tecnici.