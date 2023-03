San Gregorio di Catania, panificio trovato sporco dai Nas. Al titolare una multa di 1000 euro

Sporco diffuso e accumulato nel tempo sul pavimento e sotto le attrezzature del laboratorio di produzione di un panificio a San Gregorio di Catania. È quanto hanno constato i carabinieri insieme ai Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) durante una serie di controlli in diverse attività commerciali. Durante una ispezione, all’interno del panificio nella cittadina del Catanese sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. In particolare, le griglie degli armadi frigo non sarebbero state trovate pulite, le guarnizioni in gomma tutte da sostituire e il soffitto e le pareti in condizioni tali da necessitare una tinteggiatura. Per il titolare, un catanese 42enne, è scattata una sanzione amministrativa di 1000 euro e la segnalazione all’Asp che prenderà i provvedimenti di competenza.