Tentava di scappare da un controllo dei carabinieri, ma gli è andata peggio. Finendo per schiantarsi contro un cancello. Succede a un 21enne, arrestato a San Giovanni La Punta, nel Catanese, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto reati in materia di droga, era stato avvistato dai militari che lo hanno fermato per un controllo. Una volta avvicinata l’auto, però, il 21enne ha deciso di ripartire a tutta velocità a bordo della sua utilitaria, verso Trecastagni. La sua corsa è continuata per qualche chilometro, anche attraverso il centro abitato, fino a quando non ha perso il controllo del mezzo e, in via Caboto, si è schiantato contro il cancello di un parco commerciale. Non ferito, è stato identificato e perquisito appena uscito dall’auto. I carabinieri hanno trovato e sequestrato un astuccio con 79 dosi di marijuana per un totale di 98 grammi. Il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.