A San Giovanni La Punta, nel Catanese, un presunto diverbio scoppiato in un bar, legato alle tensioni per le prossime elezioni, è degenerato. Il sindaco Nino Bellia ha condannato l’episodio parlando di un clima politico esasperato e dannoso per le istituzioni. Sulla vicenda ha replicato anche l’assessore Giovanni Petralia, che ha ribadito il rifiuto di ogni forma di violenza.

L’invito di Laura Iraci: «Confrontarsi sui programmi»

A intervenire è anche Laura Iraci del movimento civico Un Paese che Cresce. Iraci, ex assessora comunale e in passato anche presidente del Consiglio comunale, spiega di essere stata promotrice di un regolamento interno al senato cittadino sull’etica e il comportamento tra consiglieri. «Noi ci auguriamo – spiega in un video pubblicato online – che la prossima campagna elettorale a San Giovanni La Punta si incentri unicamente sul programma, la competenza, l’esperienza e la personalità dei candidati. Abbassando i toni e mantenendo come obiettivo la crescita di San Giovanni La Punta».