Il miglior smash burger di Catania, il food blog pistacchissimo incorona Nip Burger e N’acchianata

14/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due mesi di assaggi, due locali a settimana e un totale di 16 panini provati per decretare il miglior smash burger di Catania. A organizzare la sfida, da semplice cliente e senza alcuna collaborazione programmata, è stato il noto food blog Pistacchissimo.it. A conquistare la medaglia d’oro sono stati Nip Burger e N’acchianata, definiti «perfetti sotto ogni punto di vista, dal pane artigianale alla carne buonissima e perfettamente smashata». A fare la differenza, secondo gli autori della prova, sono stati l’equilibrio dei sapori e la cura delle consistenze, elementi che hanno portato all’incoronazione delle due attività.

«Nip Burger offre sia opzioni piccole ed economiche – viene spiegato in un video riassuntivo – ma anche versioni doppie e triple». Il locale, che a Catania si trova in via Vittorio Emanuele Orlando 44, ha ampliato negli anni la propria presenza: dopo l’apertura a Bologna e Ortigia, a fine 2025 è arrivato anche a Sant’Agata li Battiati. All’orizzonte c’è anche una quinta apertura prevista a Messina.

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