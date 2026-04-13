San Giovanni La Punta, successo per la presentazione del libro di Patrizia Catenuto

Un appuntamento che ha unito cultura, territorio e valorizzazione delle professionalità locali, trasformandosi anche in un momento di confronto e condivisione al femminile. Si è svolta sabato undici, presso la sede del comitato civico Un paese che cresce guidato da Laura Iraci, la presentazione del libro «Arrivaci tu così a 50 anni» della scrittrice puntese Patrizia Catenuto.

L’incontro, coordinato e diretto da Daniela D’Urso, ha visto la partecipazione di numerose figure professionali e istituzionali del territorio, con l’obiettivo di dare risalto alle eccellenze di San Giovanni La Punta e dei Comuni limitrofi. A rendere ancora più coinvolgente la presentazione è stata la voce narrante della giovane attrice Myriam Zappalà, capace di interpretare con efficacia tanto i passaggi ironici quanto le sfumature più intime e introspettive del testo.

Nel corso dell’evento si è dato spazio anche ad approfondimenti tematici: la dottoressa Daniela Bellavia ha affrontato gli aspetti legati alla salute, mentre la dottoressa Valeria Orestano ha offerto una lettura psicologica dei contenuti del libro. Tra i presenti anche esponenti istituzionali e del mondo accademico, come la consigliera Rossella Nicotra di Misterbianco, la consigliera Patrizia Costa di Gravina e la professoressa Valentina Lombardo, già assessora a Mascalucia, che ha proposto una riflessione articolata sull’opera.

Al centro dell’incontro il messaggio dell’autrice, che ha spiegato le ragioni profonde del suo lavoro: «Ho voluto dedicare questo libro alla rinascita delle donne perché credo fermamente che sia giunto il momento di riappropriarsi della nostra narrazione, senza filtri e senza vergogna». Soddisfazione anche da parte di Laura Iraci, promotrice dell’iniziativa: «Questo incontro è anche una promozione delle personalità e professionalità presenti a San Giovanni La Punta. Il valore delle donne per le donne è inestimabile e va promosso oltre che tutelato». Un ringraziamento particolare è stato rivolto al comitato organizzatore: «Ringrazio il mio comitato senza il quale non avremmo potuto realizzare un evento di tale valore culturale, in particolare Maria Rita Bonanno, Daniela Alchirafi, Daniela Raccuglia e Paola Cusato».