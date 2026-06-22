San Giovanni La Punta, scoperto carrozziere abusivo: vernici e forno accanto alle case

22/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’attività da carrozziere del tutto abusiva: l’hanno scoperta i carabinieri a San Giovanni La Punta, nel Catanese. L’officina si trovava in un deposito privato in centro, pur non disponendo di alcuna autorizzazione ambientale. Necessaria considerato l’intenso uso di vernici e altri prodotti, che possono determinare emissioni in atmosfera e produrre rifiuti speciali. Per questo i militari hanno denunciato il 49enne titolare e sequestro il locale con le sue attrezzature.

L’occorrente per la verniciatura abusiva

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato anche un forno per la verniciatura delle auto
del tutto operativo. Oltre a numerosi pneumatici usati. Tutte criticità, considerata la normativa che prevede apposite autorizzazioni dovute ai rischi dell’uso di vernici, solventi e altri prodotti
chimici. Per di più trattandosi di un’attività svolta nel centro urbano, accanto alle case dei residenti.

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