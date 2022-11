San Giorgio, tentato furto in deposito di mezzi pesanti. Ladri fuggono alla vista dei vigilantes

Tentato furto la notte scorsa in contrada Cubba Marletta, a San Giorgio, nel territorio di Catania. I ladri hanno preso di mira il deposito di mezzi pesanti e macchine da lavoro della Tecnofly, che si trova lungo la tangenziale ovest. La notizia è resa nota dall‘istituto di vigilanza The Guardian, che si occupa della sicurezza. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 2, quando i vigilantes hanno notato i ladri che avevano spostato l’occhio delle telecamere in un’area diversa da quella solitamente controllata.

Sul posto, poco dopo, sono arrivate due radiomobili dell’istituto di vigilanza e successivamente una pattuglia dei carabinieri. Alla vista del personale i malviventi si sono dati alla fuga, abbandonando la refurtiva, costituita da matasse di cavi di rame, una cassetta con attrezzi da lavoro e bidoni di gasolio. Le indagini proseguono per risalire all’identità dei responsabili.