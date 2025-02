San Filippo del Mela, sequestra i genitori e usa spray al peperoncino per derubarli

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Un sequestro di persona e l’uso dello spray al peperoncino per derubare i genitori. A San Filippo del Mela, in provincia di Messina, una donna è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona a scopo di rapina. Secondo l’accusa, dopo aver saturato l’abitazione dei due anziani con uno spray al peperoncino, la donna avrebbe segregato in casa il padre e la madre per sottrarre loro oggetti di valore. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di un cittadino, che avrebbe sentito delle urla provenire dall’appartamento. I carabinieri hanno bloccato la donna, che si era nascosta in un balcone adiacente all’abitazione dei genitori.

I militari hanno recuperato la refurtiva – oggetti in oro e argenteria di ingente valore – e l’hanno restituita ai due anziani. Sul posto sono state trovate e sequestrate anche due bombolette di spray al peperoncino, che sarebbero state utilizzate dalla donna per immobilizzare i genitori. La donna è stata arrestata e portata nel carcere di Messina Gazzi.