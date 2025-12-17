Foto di polizia

Catania, scoperta crack room nel quartiere San Cristoforo

17/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Aveva allestito una crack room nel quartiere San Cristoforo, ma è stato scoperto dalla polizia, che lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Nel corso dei servizi serali di pattugliamento del territorio, gli agenti hanno individuato, tra via Testulla e via Telefono, un’abitazione adibita a piazza di spaccio.

La droga gettata nel water dopo l’irruzione della polizia

All’interno della crack room gli agenti hanno trovato tre tossicodipendenti e il pusher 22enne, anch’egli tossicodipendente. Il giovane, non appena si è accorto della presenza della polizia, attraverso la visione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza, installato abusivamente lungo l’intero perimetro dell’abitazione, ha tentato di disfarsi della droga in suo possesso, gettandola nel water.

Tuttavia, gli agenti sono riusciti a recuperare una parte della sostanza stupefacente all’interno dello scarico fognario, recuperandola tra i liquami. Nello specifico, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 11 grammi di marijuana e 9 grammi di crack. Il giovane aveva ancora con sé tutto il denaro presumibilmente guadagnato grazie alla vendita della droga, 660 euro circa.

