Sampieri accoglie il primo nido di Caretta caretta del 2025: la stagione delle tartarughe ha inizio

È iniziata all’alba di oggi, in perfetta sincronia con la Giornata mondiale della Biodiversità, la nuova stagione di nidificazione per le tartarughe marine sulle coste italiane. A fare da apripista è stata una Caretta caretta che ha deposto il suo primo nido del 2025 sulla spiaggia di Sampieri, nel Comune di Scicli, in provincia di Ragusa.

La scoperta è avvenuta durante il monitoraggio mattutino da parte di Salva Caravello, operatrice impegnata nel progetto WWF. Subito è stata allertata la biologa Oleana Prato, coordinatrice del Progetto Tartarughe WWF in Sicilia, che ha confermato la deposizione. Il nido è stato quindi messo in sicurezza grazie al pronto intervento dei volontari locali. Un segnale incoraggiante dopo l’emersione non conclusa con deposizione registrata appena ieri a Maganuco. La tartaruga, questa volta, ha completato il suo delicato rituale, lasciando dietro di sé un prezioso carico di speranza.

La stagione 2024 si era chiusa con 250 nidi protetti, di cui ben 173 in Sicilia e 50 in Calabria, per un totale di circa 13.700 piccole tartarughe avviate verso il mare. Numeri in crescita, che testimoniano l’efficacia delle azioni di conservazione ma anche l’urgenza di proteggerne l’habitat. Il WWF è in prima linea con il progetto europeo LIFE ADAPTS, dedicato alla tutela di tre specie simbolo del Mediterraneo: la tartaruga marina comune, la tartaruga verde e la foca monaca. Il programma mira a sviluppare soluzioni concrete per proteggere i luoghi di riproduzione e alimentazione minacciati dai cambiamenti climatici, come l’innalzamento del livello del mare e il riscaldamento delle acque.