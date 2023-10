Video giudice Apostolico, Salvini tace sull’autore e attacca: «Mi stupisce che lei continui a fare il suo lavoro»

«L’unica mia preoccupazione è quello che si è visto in quel video». Risponde senza rispondere Matteo Salvini a chi gli chiede dell’autore del controverso video che ritrae la giudice Iolanda Apostolico mentre prende parte a una manifestazione antirazzista al porto di Catania dove da giorni 177 migranti erano bloccati a bordo della nave Diciotti nell’agosto 2018. La magistrata che ha messo in libertà dei migranti contravvenendo a un decreto del governo e scatenando una feroce bagarre tra politica e parte della magistratura.

«Mi stupisce che continui a fare il suo lavoro sullo stesso dossier liberando immigrati che i questori volevano trattenere – continua il vicepremier, raggiunto a margine della cerimonia che sancisce la confederazione tra Lega e Mpa di Raffaele Lombardo – Dio non voglia che uno di questi clandestini liberati compia un atto di violenza». Sulla decisione del tribunale di Catania si esprimerà la Cassazione, ma Salvini continua: «Intanto questi cittadini, che i questori ritenevano pericolosi, sono a spasso. Speriamo che non succeda niente. Vedere una giudice che prende parte a una manifestazione in cui si insulta la polizia – conclude – è una cosa brutta».

