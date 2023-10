Foto di Barbara Bonanno da Pixabay

Video Apostolico, carabiniere nega di averlo girato. Confermate le parole di Carrà a MeridioNews

Il carabiniere, indicato dall’Ansa sabato scorso, come l’autore del video in cui vede la giudice Iolanda Apostolico partecipare alla manifestazione di protesta al porto di Catania dell’estate 2018 avrebbe negato ai magistrati della procura di Catania di essere l’autore del filmato. Nulla di nuovo rispetto a quanto annunciato dal parlamentare della Lega Anastasio Carrà in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a MeridioNews.

Il militare, sentito come persona informata sui fatti per oltre 90 minuti dalla procuratrice facente funzioni, Agata Santonocito, secondo quanto si apprende, avrebbe detto di non avere girato lui il video poi finito sui social del segretario del Carroccio Matteo Salvini. Di conseguenza anche di non avere confessato e quindi ritrattato alcunché, come invece aveva detto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, durante l’audizione in Senato. Il carabiniere, sentito come testimone, era da solo e con non il suo legale, l’avvocato Christian Petrina.

Il nome del carabiniere sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento durante una cena conviviale tra colleghi. In quel contesto alcuni militari, conoscendo l’amicizia dello stesso con Carrà, avrebbero fatto pressioni sul carabiniere invitandolo ad ammettere che fosse stato lui l’autore del video pubblicato da Salvini. Davanti a questa insistenza, l’uomo avrebbe fatto una sorta di ammissione e, successivamente, uno dei presenti avrebbe informato i propri superiori.

