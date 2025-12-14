Ponte sullo Stretto, Salvini: «Farò di tutto per iniziare questi benedetti lavori»

14/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Anche da Atreju, Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina. «Vi do la mia parola: farò di tutto per iniziare questi benedetti lavori». Sono queste le parole pronunciate dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ad Atreju sul progetto dell’infrastruttura che, di recente, ha ricevuto uno stop anche dalla Corte dei Conti.

Matteo Salvini e il Ponte sullo Stretto di Messina

«Il Paese non può essere unito se tutta l’Italia non è unita. Vi do la mia parola che farò di tutto per iniziare questi benedetti cantieri del Ponte sullo stretto di Messina – ha detto Matteo Salvini -. Non ci fermeranno le alghe, i pipistrelli e i piccioni». Parole che il vicepremier ha pronunciato durante il suo intervento ad Atreju, la manifestazione politica promossa dall’organizzazione giovanile di partiti di destra

«Da tre anni, le sinistre dicono di no a qualsiasi opera pubblica – ha aggiunto il leader della Lega -. Grazie alla vostra vicinanza, noi abbiamo 236 miliardi di cantieri aperti da Bolzano a Palermo, il Brennero, la Tav, il Mose. E abbiamo l’ambizione – ha concluso Salvini – di lasciare in questa legislatura per proseguire poi nella prossima un’opera che faccia tornare l’Italia grande».

