Comunali 2023 a Catania, Fabrizio Corona non è più candidato al Consiglio comunale

Non c’è il nome di Fabrizio Corona tra i candidati al Consiglio comunale di Catania. Corona doveva correre per Palazzo degli elefanti nella lista del Movimento popolare catanese di Peppino Lipera. I motivi dell’esclusione non sono noti nei dettagli ma verranno ufficializzati a breve. «Oggi è stata presentata la lista per i 36 candidati al consiglio e contestualmente la mia candidatura a sindaco – spiega Lipera in una nota – Come per legge sono stati indicati i cinque assessori. Nei prossimi giorni indicherò data e ora per incontrare pubblicamente la stampa per presentare i candidati, informare circa i nomi degli assessori ed illustrare il programma di governo». Il termine ultimo per presentare le liste è fissato per domani 3 maggio alle 12. Per Corona era stato annunciato un posto nella rosa degli assessori con la delega ai Servizi sociali.