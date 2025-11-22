Foto di Sac spa

Sac spa, nominato il nuovo cda. Torrisi confermato amministratore delegato

Cambia il consiglio d’amministrazione, ma rimane la guida di Nico Torrisi. L’assemblea dei soci di Sac spa, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, si è riunita ieri per il rinnovo delle cariche sociali. E ha nominato Anna Quattrone presidente del Cda di Sac, confermando Nico Torrisi nella carica di amministratore delegato. I soci azionisti hanno nominato anche dei nuovi componenti del cda: Giuseppe Alfano, Francesca Garigliano e Salvatore Panebianco. Il nuovo cda di Sac resterà in carica per tre anni, in termini finanziari, ossia fino all’approvazione del bilancio 2027. A comporre l’assemblea sono figure che rappresentano al 60,64 per cento la Camera di commercio del sud Est Sicilia, al 12,3 per cento Israp Palermo e altrettanto per la Città metropolitana di Catania e il Libero consorzio comunale di Siracusa, al 2,02 per cento il Comune di Catania e allo 0,96 per cento il Comune di Comiso.

