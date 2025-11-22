Foto di Sac spa

Cambia il consiglio d’amministrazione, ma rimane la guida di Nico Torrisi. L’assemblea dei soci di Sac spa, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, si è riunita ieri per il rinnovo delle cariche sociali. E ha nominato Anna Quattrone presidente del Cda di Sac, confermando Nico Torrisi nella carica di amministratore delegato. I soci azionisti hanno nominato anche dei nuovi componenti del cda: Giuseppe Alfano, Francesca Garigliano e Salvatore Panebianco. Il nuovo cda di Sac resterà in carica per tre anni, in termini finanziari, ossia fino all’approvazione del bilancio 2027. A comporre l’assemblea sono figure che rappresentano al 60,64 per cento la Camera di commercio del sud Est Sicilia, al 12,3 per cento Israp Palermo e altrettanto per la Città metropolitana di Catania e il Libero consorzio comunale di Siracusa, al 2,02 per cento il Comune di Catania e allo 0,96 per cento il Comune di Comiso.