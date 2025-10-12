Rubano una moto nel parcheggio di un centro commerciale e tentano il cavallo di ritorno al proprietario. I protagonisti sono due minorenni che sono stati individuati e denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Catania

Il furto della moto in un centro commerciale

La vittima del furto è stata individuata in un 23enne di Siracusa che si era recato al centro commerciale per pranzare con alcuni amici. Terminato il pranzo l’amara sorpresa con il mezzo che era stato portato via. La comitiva tuttavia è stata avvicinata da alcuni giovani che hanno indicato alla vittima la possibilità di recuperare il mezzo dietro il pagamento di 300 euro. Il 23enne, insieme agli amici, è riuscito a fotografare la comitiva e ha mostrato gli scatti ai carabinieri. In poco tempo i militari hanno individuato i malviventi e dopo un breve inseguimento li hanno bloccati in via degli Agrumi, nel quartiere Pigno, nei pressi del centro commerciale dove avevano rubato la moto.