Catania, rubano moto in un centro commerciale e tentano cavallo di ritorno

12/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Rubano una moto nel parcheggio di un centro commerciale e tentano il cavallo di ritorno al proprietario. I protagonisti sono due minorenni che sono stati individuati e denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Catania

Il furto della moto in un centro commerciale

La vittima del furto è stata individuata in un 23enne di Siracusa che si era recato al centro commerciale per pranzare con alcuni amici. Terminato il pranzo l’amara sorpresa con il mezzo che era stato portato via. La comitiva tuttavia è stata avvicinata da alcuni giovani che hanno indicato alla vittima la possibilità di recuperare il mezzo dietro il pagamento di 300 euro. Il 23enne, insieme agli amici, è riuscito a fotografare la comitiva e ha mostrato gli scatti ai carabinieri. In poco tempo i militari hanno individuato i malviventi e dopo un breve inseguimento li hanno bloccati in via degli Agrumi, nel quartiere Pigno, nei pressi del centro commerciale dove avevano rubato la moto.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]