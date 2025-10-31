Foto generata con IA

Inseguimento nella notte a Paternò, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 20enne di Biancavilla e un 19enne di Paternò con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto. Erano circa le 4 del mattino quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo nel centro, ha notato un’utilitaria sospetta con due uomini a bordo. Il conducente non si è fermato all’alta e ha premuto sull’acceleratore, tentando di sfuggire ai militari.

Ne è nato un breve inseguimento tra le vie della città. La corsa è finita in via Circumvallazione, all’angolo con via Merano, dove i due hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi, cercando di nascondersi sotto due veicoli in sosta.

Dopo l’inseguimento a Paternò recuperata la refurtiva

I carabinieri li hanno rintracciati e bloccati pochi minuti dopo, recuperando anche l’auto utilizzata per la fuga, risultata rubata. Dalle verifiche immediate è emerso che i due, prima di essere intercettati, avevano compiuto due furti ai danni di esercizi commerciali della zona. All’interno del veicolo, i militari hanno trovato quasi 200 pezzi di prodotti dolciari e una quindicina di bottiglie di alcolici e bevande, nascosti dietro il sedile posteriore. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. I due malviventi sono stati arrestati.