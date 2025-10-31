Foto generata con IA

Paternò, rubano dolci e alcolici a bordo di un’auto rubata: arrestati due giovani

31/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Inseguimento nella notte a Paternò, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 20enne di Biancavilla e un 19enne di Paternò con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto. Erano circa le 4 del mattino quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo nel centro, ha notato un’utilitaria sospetta con due uomini a bordo. Il conducente non si è fermato all’alta e ha premuto sull’acceleratore, tentando di sfuggire ai militari.

Ne è nato un breve inseguimento tra le vie della città. La corsa è finita in via Circumvallazione, all’angolo con via Merano, dove i due hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi, cercando di nascondersi sotto due veicoli in sosta.

Dopo l’inseguimento a Paternò recuperata la refurtiva

I carabinieri li hanno rintracciati e bloccati pochi minuti dopo, recuperando anche l’auto utilizzata per la fuga, risultata rubata. Dalle verifiche immediate è emerso che i due, prima di essere intercettati, avevano compiuto due furti ai danni di esercizi commerciali della zona. All’interno del veicolo, i militari hanno trovato quasi 200 pezzi di prodotti dolciari e una quindicina di bottiglie di alcolici e bevande, nascosti dietro il sedile posteriore. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. I due malviventi sono stati arrestati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Scordia, incidente mortale sulla provinciale 29. Deceduto un 18enne
Leggi la notizia

Inseguimento nella notte a Paternò, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 20enne di Biancavilla e un 19enne di Paternò con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto. Erano circa le 4 del mattino quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo nel centro, ha notato un’utilitaria sospetta con due […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]