Ruba tre paia di occhiali in un negozio dell’aeroporto di Catania, denunciata

Una donna di 52 anni, originaria dell’Iran, è stata denunciata dagli agenti di polizia, in servizio presso l’aeroporto di Catania, per il furto di tre paia di occhiali di note marche in uno degli esercizi commerciali dello scalo aereo. Deve rispondere di furto aggravato. Poco prima che potesse imbarcarsi su un volo che l’avrebbe portata in una capitale europea, è stata bloccata dagli agenti, che le hanno trovato in borsa i tre paia di occhiali, del valore commerciale di circa 900 euro. A chiedere l’intervento degli agenti sono stati i dipendenti dell’esercizio commerciale, che si erano accorti del furto e avevano denunciato l’accaduto. La donna è stata individuata dalla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza.