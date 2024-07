Catania, ruba in un supermercato ma viene bloccato dal personale. Denunciato 27enne

More: Original public domain image from Flickr

La polizia di Catania ha denunciato un pregiudicato 27enne per furto aggravato. Dopo una segnalazione gli agenti sono intervenuti in un supermercato di viale Regina Margherita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato il giovane che era stato fermato poco prima dal personale dopo avere rubato della merce dagli scaffali. Al direttore del supermercato è stata restituita la merce sottratta. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità dell’uomo sul territorio nazionale.