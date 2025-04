Catania, guardia giurata aggredita in ospedale: «Lavoratori soli ad affrontare i pericoli ogni giorno»

Una guardia giurata in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato ferito, riportando la perforazione del timpano, per un colpo ricevuto durante il tentativo di sedare una lite tra parenti all’interno della struttura del nosocomio. Lo rendono noto la Filcams Cgil e la Camera del lavoro esprimendo «la massima solidarietà» al dipendente della Mondialpol security e denunciando «la gravità dell’episodio».

«Da troppo tempo – afferma il segretario della Filcams Cgil Davide Foti – il settore della vigilanza privata, e più in generale gli operatori che garantiscono il funzionamento dei servizi ospedalieri, è ignorato dalle istituzioni. Si tratta di lavoratori che, nonostante la professionalità e il coraggio dimostrato ogni giorno, sono soli ad affrontare situazioni di estrema pericolosità». Per il segretario della Cgil Carmelo De Caudo «le aggressioni si registrano oramai a ritmo giornaliero nella nostra città. Le istituzioni – aggiunge – non possono girarsi dall’altra parte. È necessario trovare una risposta condivisa con i sindacati, affinché questi lavoratori non rischino danni gravi o persino irreparabili, mentre fanno il proprio dovere».

Filcams Cgil e la Camera del lavoro chiedono «con forza l’apertura immediata di un tavolo di crisi, a partire dalla prefettura, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti, affinché si individuino misure concrete per la tutela dei lavoratori e per il ripristino di condizioni di sicurezza nei nosocomi cittadini».