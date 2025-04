Palermo: ruba in negozio poi scappa contromano con un’auto rubata

Un ragazzo di 22 anni ha messo a segno un furto in un supermercato a Bonagia a Palermo ed è stato scoperto dalla polizia. Per evitare l’arresto, il giovane è fuggito per le strade di Palermo a bordo di una Fiat Panda rubata nei giorni scorsi, percorrendo viale Regione Siciliana, viale Michelangelo e le strette strade del quartiere Cruillas contromano. Una volta bloccato, ha cercato di scappare a piedi. Alla fine i poliziotti hanno fermato il 22enne per cui poi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. L’auto e la merce rubata nel supermercato sono stati restituiti.