Catania: ruba pacchi dall’auto di una ditta di consegne, denunciato un 33enne

Tutto è iniziato con una denuncia per il furto di numerosi pacchi da un veicolo di un’azienda di spedizione a Catania. Le indagini dei carabinieri portato a individuare e denunciare un pregiudicato catanese di 33 anni per reati contro il patrimonio e per furto aggravato. A presentare la denuncia è stato un 58enne originario di Siracusa dipendente della ditta che, al termine del proprio turno di consegna, si è accorto che diversi pacchi erano stati sottratti dall’auto aziendale, durante una consegna avvenuta su via Zurria.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno dato avvio alle attività di indagine. Tramite l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni alcuni testimoni, è stato possibile ricostruire tutta la dinamica: il 33enne, dopo avere forzato il mezzo, ha prelevato i pacchi e li ha caricati su uno scooter a bordo del quale è poi andato via. Attraverso ulteriori accertamenti, i carabinieri sono risaliti alla proprietaria del mezzo a due ruote, una donna di 34 anni di Catania, che è stata rintracciata e ascoltata dagli investigatori. La donna ha riferito che lo scooter era utilizzato sempre e solo dal compagno. Così, i carabinieri hanno rintracciato il 33enne in casa sua e lo hanno denunciato.