Foto generata con AI

Ruba un orologio all’aeroporto di Catania e lo fermano a Milano

22/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ruba un orologio all’aeroporto di Catania, e viene fermato quando atterra a Linate: è la brevissima durata del furto compiuto da un uomo di 73 anni. Il passeggero, dopo aver effettuato i controlli di sicurezza per l’imbarco, al momento di raccogliere i propri oggetti personali dalle apposite vaschette, ha notato un orologio di lusso da circa 15mila euro. Il cui proprietario era ancora sotto lo scanner. Tra confusione e distrazione, il 73enne ha preso l’orologio ed è andato al gate del suo volo per Milano come se nulla fosse.

La vittima, però, notando l’assenza del prezioso orologio, ha sporto subito denuncia alla polizia di frontiera nello scalo etneo. Che, attraverso le immagini di videosorveglianza, ha presto ricostruito dinamica e identità del ladro. I dettagli, con annesse immagini dalle telecamere, sono stati inviati ai colleghi dell’aeroporto di Linate, così che potessero bloccare il 73enne al suo arrivo. L’orologio è stato quindi restituito al proprietario e il ladro denunciato.

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