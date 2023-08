Catania, ruba cosmetici in un negozio di un centro commerciale

Una decina di euro di cosmetici rubati da un negozio di un centro commerciale catanese. È questo il bottino per cui è stata denunciata una ragazza di 22 anni incensurata. Ad avvisare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto, è stato l’addetto alle vendite dell’esercizio commerciale che aveva notato la donna aggirarsi sempre intorno allo stesso bancone di cosmetici con fare furtivo. La giovane, bloccata dai militari mentre stava uscendo dal negozio, ha spontaneamente ammesso le proprie responsabilità consegnando ai carabinieri i trucchi che aveva nascosto nella sua borsetta. Per questo, è stata denunciata per il reato di furto.